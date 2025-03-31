Имя Кими Райкконена незаконно используют мошенники

Кими Райкконен сильно расстраивается из-за того, что его доброе имя незаконно эксплуатируется мошенниками, – об этом рассказал Сами Виса, много лет выполнявший обязанности менеджера и пресс-секретаря чемпиона мира 2007 года и по-прежнему представляющий его интересы.

По словам Виса, участились случаи, когда в социальных сетях появляются некие сообщения, где имя Кими вынесено в заголовок и сопровождается его фотографией, но в самом сообщении могут, например, содержаться предложения инвестировать в криптовалюту и обещания нереально высоких доходов.

«К большому сожалению, такие случаи есть, и всё это по-настоящему расстраивает», – цитирует Сами Виса таблоид Ilta-Sanomat. В частности, он привёл пример, когда мошенническое сообщение было замаскировано под статью из популярной финской газеты.

Тот, кто кликал на такую ссылку, попадал на некую страницу, которая внешне была похожа на официальный вебсайт газеты, и там содержалась фейковая новость, что Кими Райкконен якобы зарабатывает миллионы на криптовалюте и приводились советы, как последовать его примеру.

Разумеется, представитель Райкконена назвал это совершеннейшей ложью и откровенным мошенничеством, а также заявил, что юристы бывшего гонщика уже предъявили администрации социальных сетей свои законные претензии.

«Примеры подобного мошенничества появляются регулярно, – продолжил Виса. – Имена многих других известных в Финляндии людей тоже эксплуатируются аналогичным образом, и с этим ничего не удаётся сделать, потому что постоянно появляются новые мошенники и новые способы мошенничества.

Уже было немало обращений в полицию по подобным поводам, но похоже, что это ни к чему не приводит. Всё это очень расстраивает, однако найти управу на мошенников очень непросто. Поэтому всех предупреждаем: будьте осторожны! Кими Райкконен никогда не участвовал и не участвует в рекламе, связанной с криптовалютой. То же самое относится к Минтту Райкконен, его супруге».

Поскольку мошенники в основном используют архивные фотографии бывшего гонщика, Виса на всякий случай также предупредил, что Кими после завершения карьеры в Формуле 1 никогда и нигде не появлялся в униформе его бывших команд.

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