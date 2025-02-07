Brawn GP BGP001 Дженсона Баттона продадут на аукционе

Легендарная BGP001, на которой Дженсон Баттон выиграл чемпионский титул в 2009-м в составе Brawn GP, уйдёт с молотка на аукционе Bonhams.

В соответствии с контрактом, шасси #01 после окончания сезона получил в личное пользование Дженсон Баттон, шасси #02 досталось руководителю команды Россу Брауну, а поставщики моторов из Mercedes получили шасси #03.

Изначально в Mercedes предлагали Баттону сделать для него копию, заявив, что свободных шасси нет, поскольку для сезона их произвели ограниченное количество. Это стало поводом для подачи судебного иска, но вопрос был решен до суда – и Баттон получил свою машину.

По поводу продаваемого шасси BGP001/01 есть некоторые вопросы: официальные записи утверждают, что Дженсон завоевал титул в Бразилии за рулём шасси BGP001/02. В любом случае, шасси 001, на котором Баттон одержал большую часть своих побед в 2009-м, является единственной машиной Brawn GP, выставленной на торги. Аукцион состоится 3 мая.

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