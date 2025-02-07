Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WВС и IBO Александр Усик высказался о гонорарах в профессиональном боксе.

– Медиа пишут, что самый дорогой бой в мире – Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо – имел $350 млн призовых. Из чего состоит призовой фонд? Увидим ли при жизни бой с призовым фондом 1 миллиард долларов?

– В случае Мейвезера и Пакьяо эти $350 млн – поступления от медиа. Мейвезер продал очень много трансляций PPV.

В профессиональном боксе большая часть развития – благодаря Саудовской Аравии. Бокс вышел на новый уровень оплаты. Думаю, благодаря Турки Аль-Шейху мир может увидеть гонорары в 1 миллиард долларов.

Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.

sport.ua