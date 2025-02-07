Ченнай. Овчаренко потерпел поражение в своем дебютном четвертьфинале на “челленджере”

Украинский теннисист Александр Овчаренко завершил своё выступление на турнире в Индии
Ченнай, Индия • 27 января – 2 февраля • хард • $160,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Александр Овчаренко (№311 АТР) в матче 1/4 финала уступил чешскому теннисисту Далибору Сврчине (№223 ATP) – 3:6, 0:6.
За 70 минут, которые продолжался поединок, украинец сделал один брейк и проиграл пять геймов на своей подаче.
Напомним, что в Ченнаи Александр Овчаренко впервые в карьере прошел в четвертьфинал на уровне ATP Challenger Tour. Выступление на этом турнире принесло ему 4620 долларов США призовых и 14 рейтинговых очков.
Фото: fptennis.
btu.org.ua