Абу-Даби. Бенчич обыграла Вондроушову и сыграет против действующей чемпионки в 1/2 финала

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 в ОАЭ



Абу-Даби, ОАЭ • 3-8 февраля • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) – Онс Жабер (Тунис) 6:2, 4:6, 7:6(4)

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) – Маркета Вондроушова (Чехия, WC) 7:5, 6:3

Эшлин Крюгер (США) – Лейла Фернандес (Канада, 8) 7:5, 4:6, 6:2

Линда Носкова (Чехия) – Магда Линетт (Польша) 6:4, 6:3

Белинда Бенчич одержала четвёртую победу в пяти матчах против Маркеты Вондроушовой и продлила свою беспроигрышную серию в Абу-Даби. Отметим, что два года назад швейцарка выиграла тут титул. Дальше Бенчич встретится с действующей чемпионкой турнира Еленой Рыбакиной. В 2021 году теннисистки дважды играли друг против друга и одержали по одной победе.

Эшлин Крюгер проведёт второй полуфинал на уровне WTA в карьере. Первый был в сентябре 2023 года, когда она выиграла титул на турнире WTA 250 в Осаке. За свой второй финал американка будет бороться с Линдой Носковой, с которой ранее не играла. Чешка сыграет седьмой полуфинал в Туре и попробует четвёртый раз выйти в финал.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua