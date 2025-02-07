НБА. Победы Лейкерс, Тимбервулвз и Маверикс, Орландо уступает Денверу

Сакраменто терпит фиаско в игре с Портлендом
В ночь на 7 февраля состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- НБА. Регулярный чемпионат
Бостон Селтикс — Даллас Маверикс — 120:127 (23:32, 33:35, 27:37, 37:23)
Миннесота Тимбервулвз — Хьюстон Рокетс — 127:114 (32:33, 34:38, 26:27, 35:16)
Денвер Наггетс — Орландо Мэджик — 112:90 (25:26, 34:24, 33:17, 20:23)
Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт Уорриорз — 120:112 (34:21, 35:28, 21:30, 30:33)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Сакраменто Кингз — 108:102 (27:27, 27:23, 25:27, 29:25)
Лос-Анджелес Клипперс — Индиана Пэйсерз — 112:119 (42:22, 19:42, 27:20, 24:35)