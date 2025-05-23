Кими Антонелли: Я отдохнул и подготовился к Монако

Гонка в Имоле стала первой для Кими Антонелли в Формуле 1, в которой он не смог добраться до финиша из-за отказа двигателя. В Монако гонщик Mercedes рассказал, что оставил в прошлом разочарование из-за схода и готов к борьбе на городской трассе.

Кими Антонелли: «Конечно, я был очень разочарован сходом. Для меня весь уик-энд получился сложным, но я знаю, что сделал неправильно, и как это можно исправить в следующий раз.

Жаль, что гонка так закончилась. После перехода на шины Medium у меня начались проблемы с потерей мощности. В какой-то момент она полностью пропала. Я заранее почувствовал, что с машиной что-то не так, но всё равно надеялся, что смогу добраться до финиша. К сожалению, этого не произошло. Очень жаль, что мой первый домашний Гран При закончился таким образом, но впереди уик-энд в Монако, чтобы отыграться.

За последние дни я смог отдохнуть после Имолы, где прошёл очень насыщенный на события и напряжённый уик-энд. Я отдохнул и подготовился к Монако. Нас ждёт важный уик-энд, в каком-то смысле предстоит добиться искупления после Имолы. Мне очень нравится трасса, нравится город, и я с нетерпением жду выезда на трассу завтра».

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