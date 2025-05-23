Порторож (W50). Олейникова разгромила экс-26-ю ракетку мира и сыграет в четвертьфинале

Украинская теннисистка Александра Олейникова вышла в четвертьфинал турнира ITF W50 в Словении



В матче второго раунда Александра Олейникова (№235 WTA) разгромила австрийскую теннисистку Тамиру Пашек (№442 WTA) – 6:1, 6:2. Украинка допустила одну двойную ошибку, сделала пять брейков и не проиграла ни одного гейма на своей подаче. Поединок продолжался 77 минут. Напомним, что соперница Олейниковой в 2013 году поднималась на 26-ю строчку рейтинга WTA.

В четвертьфинале соперницей Александры стала первая сеяная Виктория Грунчакова (№234 WTA) из Словакии. Это будет их первый очный поединок.



btu.org.ua