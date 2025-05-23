Капитан сборной Канады КРОСБИ о вылете с ЧМ: «Разочарование»

Капитан канадской сборной Сидни Кросби прокомментировал сенсационный вылет команды с чемпионата мира. Канада уступила в четвертьфинале сборной Дании 1:2.
«Разочарование!
Мы становились лучше с каждой игрой турнира. Не могу сказать, что сегодня у нас получилась лучшая игра, но мы сумели выйти вперед. Мы старались сыграть грамотно, удержать преимущество, и мне нравилось, как мы действовали.
Но в итоге – разочарование, ведь у нас была великолепная команда на турнире.
Соперник хорошо работал в обороне и почти не подпускал нас к воротам. У нас было несколько хороших возможностей, но в момент, когда шайба лежала перед воротами, мы не смогли сыграть правильно. Надо находить способ, чтобы выигрывать такие матчи», – прокомментировал Кросби.
Ранее стало известно, что сборная Канады сенсационно уступила Дании.