Капитан сборной Канады КРОСБИ о вылете с ЧМ: «Разочарование»

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Капитан канадской сборной Сидни Кросби прокомментировал сенсационный вылет команды с чемпионата мира. Канада уступила в четвертьфинале сборной Дании 1:2.

«Разочарование!

Мы становились лучше с каждой игрой турнира. Не могу сказать, что сегодня у нас получилась лучшая игра, но мы сумели выйти вперед. Мы старались сыграть грамотно, удержать преимущество, и мне нравилось, как мы действовали.

Но в итоге – разочарование, ведь у нас была великолепная команда на турнире.

Соперник хорошо работал в обороне и почти не подпускал нас к воротам. У нас было несколько хороших возможностей, но в момент, когда шайба лежала перед воротами, мы не смогли сыграть правильно. Надо находить способ, чтобы выигрывать такие матчи», – прокомментировал Кросби.

Ранее стало известно, что сборная Канады сенсационно уступила Дании.

sport.ua