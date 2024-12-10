В Ferrari подтвердили контракт с GM на поставку моторов

В 2026 году в Формуле 1 планируется дебют новой команды Cadillac концерна General Motors, которая создаётся на базе проекта Andretti. В Ferrari подтвердили подписание контракта на поставку силовых установок и коробок передач команде при условии, что её заявка на участие в сезоне 2026 года будет одобрена FIA и Формулой 1.

«Сегодня Ferrari объявляет о заключении многолетнего соглашения, – говорится в коротком сообщении Ferrari. – Соглашение с Andretti Formula Racing LLC начнёт действовать с 2026 года и подразумевает поставку силовых установок и коробок передач гоночной команде под управлением TWG Global и General Motors при условии, что Andretti Formula Racing LLC получит письменное подтверждение от FIA и Формулы 1, что заявка на участие в чемпионате 2026 года принята и одобрена».

Таким образом, в Cadillac сделали важный шаг на пути к дебюту в Формуле 1 – заручились поддержкой поставщика силовых установок. Переход на двигатели собственной разработки в GM планируют не раньше 2028 года.

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