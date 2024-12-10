Кривбасс уверенно обыграл Прикарпатье-Говерлу в Суперлиге FAVBET-2024/25

Клуб из Ивано-Франковска потерпел свое десятое поражение в сезоне

Завершился матч в рамках киевского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25 — Кривбасс одержал уверенную победу над Прикарпатьем-Говерлой (84:68).

Уже по итогам стартовой четверти клуб из Кривого Рога добыл себе комфортное преимущество в 10 очков. Вторая десятиминутка осталась за Прикарпатьем-Говерлой, но на большой перерыв Кривбасс все равно ушел ведя в счете 42:37.

Вторая половина встречи всецело прошла под контролем криворожан, преимущество которых порой доходило до +19 очков.

Самым результативными игроком на площадке стал защитник Кривбасса Михаил Бублик, на счету которого 33 набранных очка.

Для Прикарпатье-Говерлы это поражение стало уже десятым в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2024/25. Напомним, что свою единственную победу клуб из Ивано-Франковска одержал вчера в овертайме противостояния с Черкасскими Мавпами (75:72).

Для Кривбасса сегодняшняя победа стала 5-й в 11-ти поединках текущей «регулярки». В турнирной таблице криворожская команда располагается на пятой позиции.

Следующим соперником Говерлы-Прикарпатье станет Киев-Баскет, поединок состоится 15 декабря. Кривбасс, в свою очередь, 19 декабря будет противостоять Старому Луцку.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Кривбасс 68:84 (21:31, 16:11, 12:19, 19:23)

Прикарпатье-Говерла: Кузнецов 13 + 8 подборов + 5 передач — 6 потерь, Чугунов 10 + 5 подборов, Маркив 8, Морозов 8 + 3 передачи, Дроздов 0 — старт, Кабацюра 16 + 5 подборов, Иванов 6 + 5 передач + 5 подборов, Стародуб 6, Бречка 1, Виталий Лемишка 0

Кривбасс: Бублик 33 + 8 подборов, Ловингс 15, Быков 14, Товкач 8, Водолазский 0 + 5 передач + 4 подбора — старт, Мельник 7, Келли 4 + 6 подборов + 4 передачи, Рыкунов 0, Ермаков 0

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