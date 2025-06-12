Осенью выходит «Прессинг» – новая книга о Формуле 1

Телекомментаторов, чьи голоса болельщики слышат по ходу трансляций гонок, знают все болельщики, и они тоже часто становятся весьма популярными персонажами, особенно если это бывшие гонщики Формулы 1 – достаточно вспомнить Мартина Брандла.

К мнению экспертов публика, которая желает получше разобраться в событиях, происходящих на трассе, тоже прислушивается, и с бригадой телеканала Sky Sports, сменяя друг друга, сотрудничают Дженсон Баттон, Нико Росберг, Карун Чандхок, Энтони Дэвидсон и другие известные люди.

Но есть человек, который с 2012 года руководит всей комментаторской бригадой Sky Sports F1 – это Саймон Лэйзенби, весьма популярный британский телеведущий, и у него накоплен столь обширный опыт работы в паддоке, что он почувствовал необходимость поделиться им с человечеством.

«Как ни удивительно, но мне удалось написать книгу. Это заняло много времени, потому что сначала мне пришлось научиться писать! – весело сообщил Саймон на своих страницах в социальных сетях. – Pressure («Прессинг») полностью посвящена людям Формулы 1, с которыми меня свела жизнь.

Это бригада медицинского автомобиля, механики и руководители команд, тренеры и фотографы, инженеры и комментаторы, гонщики и их начальники. Я снимаю столько интервью с разными персонажами паддока, сколько могу, чтобы вы из первых рук получали информацию о том, кто как работает.

Многие из этих людей – невоспетые герои, и теперь они тоже получили шанс поведать свои истории. Надеюсь, кому-то из вас захочется эту книгу почитать».

Например, среди этих героев – Джанпьетро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена, и Кёртис Стоунз, главный механик Aston Martin F1, отвечающий за правильную сборку машин, каждая из которых состоит примерно из 14500 различных компонентов. Но есть там и интервью с гонщиком Mercedes Джорджем Расселлом, и с руководителем Williams Джеймсом Ваулзом, и с исполнительным директором McLaren Racing Заком Брауном – в общем, всем этим людям есть что рассказать.

Разумеется, они не станут откровенничать со случайным собеседником, но Саймон Лэйзенби начал работать в паддоке раньше некоторых из них и, конечно, ему они были готовы открыться. Всего под обложкой книги, предисловие к которой написал Деймон Хилл, чемпион мира 1996 года и бывший коллега автора, собрано 27 рассказов о таких людях.

Книга выходит в сентябре в Penguin Books, одном из крупнейших издательств мира, и кто-то из болельщиков, комментируя эту новость, сказал, что точно знает, что будет дарить друзьям на следующее Рождество.

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