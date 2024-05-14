Зак Браун: Норрис быстрее Ферстаппена

Руководитель McLaren Racing Зак Браун уверяет, что не видел гонщиков, которые были бы быстрее Ландо Норриса…

Зак Браун: «Я считаю, что Ландо может победить Макса в честной борьбе. Думаю, эта борьба может закончиться аварией для одного, другого, или их обоих. Но если говорить о таланте, я не видел никого быстрее Ландо. Уверен, некоторые люди со мной не согласятся, но мы не узнаем, пока не увидим их в одной машине.

Ландо очень быстр, но самое интересное, что Оскар может с ним сравниться. По мере того, как он будет набираться опыта, они станут ещё ближе по скорости.

Есть что-то особенное в том, когда гонщики одерживают свою первую победу. Вы чувствуете особенную уверенность – и расслабляетесь. В любом деле можно перестараться, ради достижения цели, которой вы ещё не добивались, и это работает против тебя. А когда цель достигнута, двигаться дальше гораздо легче».

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