Игрок сборной Украины: «Цель – пробиться в студенческую NCAA»

IIHF. Никита Куликов

Нападающий Никита Куликов, которого в третьем раунде драфта NAHL (Северная американская хоккейная лига) выбрал техасский клуб «Амарилло Вранглерс», так прокомментировал свой новый карьерный вызов.

«В драфте NAHL участвовали игроки, родившиеся в период с 2005 по 2009 год. Доволен, что задрафтовали, для меня это – важный шаг вперед. NAHL – сильная, конкурентная лига, и я рад, что у меня появилась возможность стать частью «Амарилло», – сказал сайту Sport.ua 19-летний Куликов. – Это отличная организация с серьезным подходом к развитию игроков. Жду от предстоящего сезона высокого темпа, плотной борьбы и, конечно, новых вызовов. Хочу расти как игрок, и как человек, помогать команде добиваться побед и показывать свой максимум в каждой смене. К тому же из NAHL легко попасть в студенческую NCAA, куда я и буду стремиться пробиться. А это уже совсем другой, более высокий, уровень».

Напомним, что в январе 2025 года воспитанник криворожского хоккея Куликов помог молодежной сборной Украины (U20) выиграть чемпионат мира в дивизионе 1B и повыситься в классе. Кроме того, украинец провел результативный сезон в североамериканском чемпионате PJHL, где стал лучшим бомбардиром «Чилливак Джетс» с 71 очком в 42 играх (вместе с плей-офф)!

sport.ua