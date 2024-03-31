Артета — о 0:0 с Манчестер Сити: Мы сделали большой шаг

Getty Images / Global Images Ukraine

Менеджер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (0:0) в центральном матче дня АПЛ.

Если вы не выигрываете, вы никогда не будете счастливы. Но я думаю, что мы сделали большой шаг. Мы пережили то, что произошло здесь в прошлом году, и теперь смотрим на все по-другому.

Мы сыграли многие части игры исключительным образом, а также другие части игры, где мы чувствовали, что можем играть намного лучше, особенно с мячом в первой фазе развертывания, когда нам не хватало самообладания и терпения, чтобы выиграть.

Чтобы попасть на это большое место, не так много команд сделали то, что мы сделали сегодня, и особенно, когда на кону стоит многое, вы должны реагировать. И это еще один шаг.

Ничего не меняется. Мы хотели победить. К сожалению, мы знаем результат "Ливерпуля", но мы должны продолжать. Все еще есть за что играть.