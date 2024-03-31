Шарль Леклер: Я буду учиться у Льюиса

В перерыве между гонками Шарль Леклер отправился на индонезийский остров Бали, где он не только отдыхает, но и тренируется, готовясь к предстоящим гонкам в Японии и Китае.

Сложно сказать, думает ли он сейчас о более отдалённом будущем, о следующем сезоне, когда его напарником по команде Ferrari станет Льюис Хэмилтон, но в недавнем интервью телеканалу Fox Sports Australia его об этом спросили.

Шарль ответил, что предвкушает предстоящее сотрудничество с семикратным чемпионом мира, хотя в полной мере осознает, какое серьёзное испытание его ждёт.

«Я буду учиться у Льюиса, – ответил Леклер. – Лично для меня это станет возможностью показать, на что я способен. Это очень интересный вызов, и думаю, что всё сложится просто отлично. Ещё несколько месяцев назад я знал, что есть вероятность, что моим напарником станет Хэмилтон, и всё равно удивился, когда подтвердилось, что это действительно так.

Безусловно, меня ждёт невероятно серьёзное испытание, ведь мы говорим о гонщике, который одержал больше всех побед в истории Формулы 1. Но, по-моему, это фантастически здорово, что у меня будет такой напарник».

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