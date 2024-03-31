Штутгарт и Гайденгайм сыграли в боевую ничью: результаты 27 тура Бундеслиги

31 марта в 27 туре немецкой Бундеслиги состоялось три матча.
Чемпионат Германии — Бундеслига
27 тур, 31 марта
Аугсбург — Кельн 1:1 (1:1)
<p Голы: 1:0 — Майер, 1:1 — Зельке
Штутгарт — Гайденгайм 3:3 (1: 0)
Голлы: 1:0 — 41 Гирасси, 2:0 — 53 Стиллер, 2:1 — 62 Нюбель (авт), 2:2 — 84 Кляйндинст, 2:3 — 85 Кляйндинст, 3 :3 — 90+8 Ундав
Бохум — Дармштадт 2:2 (1:0)
Голлы: 1:0 — 30 Гофманн , 2:0 — 48 Гофманн, 2:1 — 62 Скарке, 2:2 — 76 Вильгельмссон
Напомним, что накануне состоялись еще 5 матчей 27 тура Бундеслиги, в том числе дортмундская Боруссия обыграла Баварию в дерби.
После поединков 27 тура отставания мюнхенского клуба от Байера в турнирной таблице выросло до 13 очков. Недавно сообщалось, что главный тренер Байера Хаби Алонсо остается в команде.