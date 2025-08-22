Кубок Украины 2025: итоги первого дня 1/32 финала

22 августа 2025 года в Кубке Украины стартовал этап 1/32 финала, который собрал 68 участников — от представителей Премьер-лиги до аматорских коллективов. В первый игровой день прошло четыре встречи, и уже на этом этапе болельщиков ожидали сенсации. Полтавская «Ворскла» неожиданно уступила команде «Виктория» из Сум со счетом 0:1, вылетев из турнира на старте. Дубль Кирилла Дигтяря принес «Металлисту» уверенную победу над «Маяком» из Сарн — 2:0. «Ингулец» подтвердил статус фаворита и одолел аматорский «Карбон» (2:1). Но главная драма развернулась в Киеве, где «Колос» проиграл «Локомотиву» в серии пенальти после камбека соперника. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Сенсационное поражение «Колоса» и триумф «Локомотива»

Одним из центральных событий первого игрового дня стало поражение «Колоса» из Ковалевки, который считался явным фаворитом. Матч против второлигового «Локомотива» начался с двух быстрых голов хозяев — на 3-й и 51-й минутах отличились Александр и Петр Савчуки. Однако «Колос» сумел отыграться усилиями Юрия Климчука, который забил на 86-й и на 90+5 минуте. Казалось, что психологическое преимущество теперь на стороне гостей, но серия пенальти всё изменила. «Локомотив» оказался точнее — 4:2, и праздновал сенсационный выход в следующую стадию.

Турнирная сетка и особенности 1/32 финала

На стадии 1/32 финала Кубка Украины выступают 12 клубов УПЛ, 16 представителей Первой лиги, 15 команд Второй лиги, 5 участников ААФУ и 8 победителей квалификации. Это делает турнир особенно непредсказуемым, ведь аматоры могут бросить вызов профессионалам. Отдельно стоит отметить, что четыре украинских клуба, участвующих в еврокубках («Динамо», «Шахтёр», «Полесье» и «Александрия»), начнут борьбу только с 1/16 финала. Таким образом, у других команд появляется шанс показать себя и пройти как можно дальше, пока гранды отдыхают.

Расписание ближайших матчей

Следующие дни принесут ещё больше игр — всего на стадии 1/32 финала будет сыграно 28 матчей за 4 дня. Программа включает встречи между командами разных уровней, что делает интригу ещё более острой. Вот самые ожидаемые матч:

«Черноморец» (Одесса) – «Заря» (Луганск)

«Металлист 1925» (Харьков) – «Оболонь» (Киев)

«Карпаты» (Львов) – «Пенуэл» (Кривой Рог)

«Верес» (Ровно) – «Коростень/Агро-Нива»

«Ужгород» – «Феникс-Мариуполь»

Этот этап обещает подарить зрителям множество непредсказуемых результатов и новых сенсаций.

Герои первого игрового дня

Главными героями стартовых матчей стали нападающие, сумевшие переломить ход игр. Кирилл Дигтярь оформил дубль в составе «Металлиста» и стал ключевой фигурой матча против «Маяка». Артём Шпырёнок своим голом принес победу «Виктории» над «Ворсклой», что стало большой неожиданностью для болельщиков. Юрий Климчук сотворил камбек для «Колоса», но его усилий оказалось недостаточно. А вот «Локомотив» из Киева стал настоящим открытием дня, доказав, что даже команды низших лиг могут бороться с более сильными соперниками.

Значение старта Кубка Украины

Первый день 1/32 финала Кубка Украины показал, что этот турнир остается ареной сенсаций и ярких эмоций. Неожиданные поражения фаворитов, успешные выступления клубов Первой и Второй лиг, а также героизм игроков создают особую атмосферу соревнования. Кубок даёт шанс аматорам заявить о себе, а болельщикам — наблюдать за захватывающими матчами, которые не всегда предсказуемы. Уже впереди новые встречи, которые могут принести не меньше сюрпризов.

