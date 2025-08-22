Вуэльта-2025 стартует в Турине: маршрут и фавориты

В субботу, 23 августа, в Турине стартует Вуэльта-2025 — третий и заключительный Гран тур велосезона. Несмотря на то что испанская супермногодневка исторически уступает по статусу Тур де Франс и Джиро д’Италия, именно здесь часто происходят неожиданные повороты и сенсации. Для многих гонщиков Вуэльта становится шансом реабилитироваться за неудачи в начале сезона, а для молодых талантов — возможностью заявить о себе. Организаторы традиционно сделали акцент на более короткие и динамичные этапы, задавшие моду и для других многодневок. Старт в Италии лишь подчеркивает международный масштаб события и особую атмосферу, которая ждёт участников и болельщиков. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Традиции и уникальные особенности Вуэльты

Главная особенность Вуэльты — этапы в формате «унипуэрто», где ключевой момент всей дистанции приходится на один финальный подъём. Эти подъемы, так называемые «муритос», отличаются высокой крутизной, узкими дорогами и непредсказуемыми градиентами. Подобные особенности делают гонку напряженной и зрелищной на протяжении всех трех недель. Часто самые сложные этапы здесь распределены равномерно, а не сосредоточены в одном отрезке, что добавляет интриги. Дополнительный фактор — сильные ветра на равнинах Испании, которые нередко создают эшелоны и вносят хаос в пелотон. Всё это делает Вуэльту неповторимой и непохожей на другие Гран туры.

История и развитие испанской многодневки

История Вуэльты началась в 1935 году, когда бельгиец Густав Делоор выиграл первую гонку из 14 этапов протяженностью более 3400 км. В отличие от Джиро и Тура, Вуэльта не всегда проходила регулярно: война и экономические трудности прерывали её развитие. Лишь с 1955 года, когда организацию взяла на себя газета El Correo, гонка стала ежегодной. В 1979 году её управление перешло к компании Unipublic, а позже — к французской ASO, которая также проводит Тур де Франс. За эти годы изменялись цвета майки лидера: от жёлтого — к золотому, и, наконец, к нынешнему красному, ставшему символом испанской идентичности. В 2025 году Вуэльта пройдет уже в 80-й раз.

Рекорды и выдающиеся гонщики

За годы существования Вуэльта подарила множество спортивных рекордов. Больше всего побед — по 4 — у Роберто Эраса и Приможа Роглича, хотя победа Эраса в 2005 году сначала была аннулирована из-за допинга, а затем восстановлена. Делио Родригес остаётся рекордсменом по числу этапных побед — 39, что по-прежнему уникально. Среди наиболее впечатляющих достижений — победа Криса Хорнера в возрасте 41 года, что сделало его самым возрастным чемпионом Гран тура. Интересно, что наибольшее число побед по-прежнему у испанцев — 31 в общем зачёте и более 560 на этапах. Эти факты лишь подтверждают особую роль Вуэльты для национального и мирового велоспорта.

Маршрут Вуэльты-2025

Маршрут нынешней Вуэльты включает 21 этап общей протяженностью 3151 км с двумя днями отдыха. В нём предусмотрены:

19 групповых этапов

1 командная разделка (20 км)

1 индивидуальная разделка (23 км)

Старт гонки впервые в истории состоится в Италии — в Турине, а уже на втором этапе гонщиков ждёт первый горный финиш в Лимоне-Пьемонте. В дальнейшем маршрут пройдёт через Францию, Андорру и ключевые регионы Испании. Особый интерес вызывают классические вершины вроде Англиру и Навасеррады, где традиционно решается судьба генеральной классификации. Средняя дистанция этапа составляет около 158 км, что делает Вуэльту самой компактной по километражу среди Гран туров.

Ожидания и интрига сезона

Вуэльта-2025 обещает стать ареной жарких сражений и неожиданностей. Здесь встретятся признанные фавориты и амбициозные новички, а сама гонка вновь станет настоящим испытанием выносливости и тактики. Соперничество лидеров, борьба за этапные победы и особенности маршрута подарят болельщикам немало зрелищных моментов. Вуэльта, как и прежде, сочетает спортивную драму и неповторимый колорит Испании. Всё это делает её обязательным событием для любителей велоспорта и одним из главных финалов сезона.

Напомним, мы также писали про «Черный четверг» для украинских клубов.