41 сэйв Дьяченко, футбольный счет и звание MVP матча в Чехии

Богдан Дьяченко с призом лучшего игрока матча

Польская «Полония», за которую с нынешнего лета выступает экс-«сокол» и вратарь сборной Украины Богдан Дьяченко, не смогла добиться положительного результата в ходе ZUBR Cup, который проходил в чешском Пршерове с участием трех команд.

После неудачи во встрече с «Фридек-Мистеком» польская команда из Бытома с футбольным счетом проиграла хозяевам льда ХК «Пршеров» (0:1), который и завоевал восьмой ежегодный домашний трофей.

Несмотря на поражение и одну пропущенную шайбу на 47-й минуте, наш Богдан Дьяченко провел классный матч, отразил 41 из 42-х бросков (в том числе и при игре «3 на 5») и заслуженно получил приз лучшему игроку встречи.

sport.ua