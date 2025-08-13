Тренер сборной Украины вызвал Ростислава Новицкого

Тренер национальной сборной Украины по баскетболу вызвал 24-летнего украинского бигмена Ростислава Новицкого для подготовки к матчам пре-квалификации чемпионата мира 2027 года. Игрок присоединился к команде и уже скоро начнёт тренировки в рамках подготовки к важным встречам. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ростислав Новицкий дебютировал за сборную Украины в официальных матчах на квалификации Евробаскета 2025. В двух матчах отбора он показал отличные результаты, набирая в среднем 9,5 очка, 2,5 подбора и 1,0 передачи за 15,8 минуты на площадке (РЭ 12,5).

К сожалению, по причине травмы лагерь сборной покинул Даниил Сипало. Молодой бигмен не сможет помочь команде в следующих матчах и вернется в клуб. Это решение связано с необходимостью восстановления.

На данный момент сборная Украины по баскетболу занимает первое место в группе D после двух матчей пре-квалификации. В своём первом выездном матче подопечные Багатскиса проиграли Швейцарии (64:66), но затем одержали уверенную победу над Словакией (80:71).

16 августа сборная Украины сыграет с Швейцарией в Риге, а 20 августа в Братиславе состоится встреча с командой Словакии. Эти матчи станут ключевыми для дальнейшего продвижения в пре-квалификации.

