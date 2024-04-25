Великий день. Наз Рід найкращий (просто), кабум від Маямі

Почнемо з того, що зранку вийшов наш спешл-подкаст про укр баскет, який зібрав дуже хороші відгуки. Або мені в особисті пишуть лише таке
Всі подробиці — будуть тут , на ютюбі активність серйозно допоможе.
Тепер до тем серйозних. НАЗ РІД — найкращий шостий. Фантастично близьке голосування: 352 очки проти 342 в Монка. Рід зіграв 81 гру, але 14 з них в старті. Монк же 72, та 0 в старті! Монк лідирує за очками в клатчі, за очками та асистами серед усіх гравців з лавки. У Ріда ж 41,4% з трьохи при 5 спробах за гру всередньому (у Монка тут 35% при 6 спробах), 1.7 стілоблока та 5.2 підбирання.
Дуже рівні кандидати, Ріду більше пощастило. Монка — шкода. Зіграла й роль позиція команди в таблиці. Що думаєте з цього приводу?
Бостон — Маямі 101:111
А от це й сюрприз прилетів. Бостон 2 роки грає в свої ви викинете стільки трьох скільки зможете, а ми скільки захочемо, а Маямі на це: Калеб Мартін — 5/6 трьоха, Йович — 3/4, Хірро — 6/11, Хайме Хакес — 3/6, Хайсміт — 3/5, головний снайпер Робінсон — 2/7. Загалом 23/43, 53,5%.
Бостон — 12/32 з трьохи. 37,5%. Пейтон Притчард за 20 хв не виконав жодного кидка, Браун — 33 очка — +/- -22, Порзінгіс — 1/9 з гри, -32, Деррік Вайт — -23.
Вцілому в мене все. При тому, що фактично з 4:0 все міняється на 4:1. Маямі — це така дивна команда. І вони роблять це знову.
Гра лідерів Бостона в клатчі, не будемо про це. Вже сказано все що можна. Чесно. Маззула — все ок.
Але, блін, хоронити Бостон — ви теж там не перегинайте))
Оклахома — Новий-Орлеан 124:92
Ну вони зрозуміли, що тут відбувається, легко не буде і видали оце.
Теж не бачу сенсу довго говорити, рахунок все добре передає, але давайте ще пограємось з показником +/- і стартами
Новий-Орлеан: (у всім 11 гравців, що виходили на паркет буде мінус)
Брендон Інгрем: -32
Херб Джонс: -16
Валанчюнас: -14
МакКолум: -27
Трей Мерфі: -27
Оклахома:
Чет: +32 (26 очок+7 підбирань)
Шай: +24 (33+3+5)
Джейлен Вільямс: +30 (21+5+7)
Гідді: +28
Дорт: +24
14/28 з трьохи — 48.3%, у Орлеана 7/26 — 27%.
Завтра у нас:
02:00 Меджик — Клівленд
02:30 Філа — Нікс
05:00 Лейкерс — Наггетс