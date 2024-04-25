Великий день. Наз Рід найкращий (просто), кабум від Маямі

Почнемо з того, що зранку вийшов наш спешл-подкаст про укр баскет, який зібрав дуже хороші відгуки. Або мені в особисті пишуть лише таке

Всі подробиці — будуть тут , на ютюбі активність серйозно допоможе.

Тепер до тем серйозних. НАЗ РІД — найкращий шостий. Фантастично близьке голосування: 352 очки проти 342 в Монка. Рід зіграв 81 гру, але 14 з них в старті. Монк же 72, та 0 в старті! Монк лідирує за очками в клатчі, за очками та асистами серед усіх гравців з лавки. У Ріда ж 41,4% з трьохи при 5 спробах за гру всередньому (у Монка тут 35% при 6 спробах), 1.7 стілоблока та 5.2 підбирання.

Дуже рівні кандидати, Ріду більше пощастило. Монка — шкода. Зіграла й роль позиція команди в таблиці. Що думаєте з цього приводу?

Бостон — Маямі 101:111

А от це й сюрприз прилетів. Бостон 2 роки грає в свої ви викинете стільки трьох скільки зможете, а ми скільки захочемо, а Маямі на це: Калеб Мартін — 5/6 трьоха, Йович — 3/4, Хірро — 6/11, Хайме Хакес — 3/6, Хайсміт — 3/5, головний снайпер Робінсон — 2/7. Загалом 23/43, 53,5%.

Бостон — 12/32 з трьохи. 37,5%. Пейтон Притчард за 20 хв не виконав жодного кидка, Браун — 33 очка — +/- -22, Порзінгіс — 1/9 з гри, -32, Деррік Вайт — -23.

Вцілому в мене все. При тому, що фактично з 4:0 все міняється на 4:1. Маямі — це така дивна команда. І вони роблять це знову.

Гра лідерів Бостона в клатчі, не будемо про це. Вже сказано все що можна. Чесно. Маззула — все ок.

Але, блін, хоронити Бостон — ви теж там не перегинайте))

Оклахома — Новий-Орлеан 124:92

Ну вони зрозуміли, що тут відбувається, легко не буде і видали оце.

Теж не бачу сенсу довго говорити, рахунок все добре передає, але давайте ще пограємось з показником +/- і стартами

Новий-Орлеан: (у всім 11 гравців, що виходили на паркет буде мінус)

Брендон Інгрем: -32

Херб Джонс: -16

Валанчюнас: -14

МакКолум: -27

Трей Мерфі: -27

Оклахома:

Чет: +32 (26 очок+7 підбирань)

Шай: +24 (33+3+5)

Джейлен Вільямс: +30 (21+5+7)

Гідді: +28

Дорт: +24

14/28 з трьохи — 48.3%, у Орлеана 7/26 — 27%.

Завтра у нас:

02:00 Меджик — Клівленд

02:30 Філа — Нікс

05:00 Лейкерс — Наггетс

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