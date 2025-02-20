Доха. Легечка победил Алькараса, совершив камбэк в решающем сете, Дрэйпер одолел Берреттини и обновит свой рейтинговый рекорд

На турнире ATP 500 в Катаре определились участники полуфинальных матчей



Доха, Катар • 17-22 февраля • хард • $3,035,960

Действующий чемпион: Карен Хачанов (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Иржи Легечка (Чехия) – Карлос Алькарас (Испания, 1) 6:3, 3:6, 6:4

Джек Дрейпер (Великобритания, 8) – Маттео Берреттини (Италия) 4:6, 6:4, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Даниил Медведев (-, 4) 6:3 отказ

Андрей Рублев (-, 5) – Алекс де Минор (Австралия, 2) 6:1, 3:6, 7:6(8)

• Иржи Легечка одержал свою первую победу над соперником из топ-3 в карьере. В решающем сете он отыгрался со счета 2:4 и во второй раз пробился в полуфинал в Дохе. Следующим соперником чеха будет Джек Дрейпер, с которым он обменялся победами в прошлом сезоне.

• Джек Дрэйпер второй раз сыграл против Маттео Берреттини и второй раз его победил. Британец гарантировал себе новый рейтинговый рекорд по итогам турнира – он станет 14-й ракеткой мира, если не сможет выйти в полуфинал, 12-м – если проиграет в финале и 11-м – если выиграет титул.

• Феликс Оже-Альяссим во второй раз за девять встреч победил Даниила Медведева и вышел в третий полуфинал этого сезона (титулы в Аделаиде и Монпелье). Следующим соперником канадца будет Андрей Рублев, которому Феликс проиграл пять из шести очных матчей.

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