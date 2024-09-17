Кубок Билли Джин Кинг. Пегула, Паолини и Осака сыграют за свои сборные в финальной части

Стали известны заявки команд на матчи заключительной стадии Кубка Билли Джин Кинг

Финал • Малага, Испания • 13-20 ноября • хард (зал)

Австралия: Оливия Гадецки, Дарья Сэвилл, Айла Томлянович, Эллен Перес.

Великобритания: Кэти Бултер, Эмма Радукану, Гарриэт Дарт, Хезер Уотсон, Оливия Николлс.

Германия: Татьяна Мария, Юле Нимайер, Лаура Зигемунд, Ева Лис.

Испания: Паула Бадоса, Джессика Боусас Манейро, Кристина Букша, Нурия Паррисас Диас, Сара Соррибес Тормо.

Италия: Жасмин Паолини, Элизабетта Коччаретто, Мартина Тревисан, Лучия Брондзетти, Сара Эррани.

Канада: Лейла Фернандес, Марина Стакушич, Ребекка Марино, Бьянка Андрееску, Габриэла Дабровски.

Польша: Магдалена Френх, Магда Линетт, Майя Хвалиньска, Катажина Кава.

Румыния: Жаклин Кристиан, Ана Богдан, Елена-Габриэла Русе, Анка Тодони, Моника Никулеску.

Словакия: Анна Каролина Шмидлова, Ребекка Шрамкова , Виктория Грунчакова, Рената Ямрихова, Тереза Михаликова.

США: Джессика Пегула, Даниэль Коллинс, Кэролайн Доулхайд, Тэйлор Таунсенд, Пейтон Стёрнс.

Чехия: Линда Носкова, Катержина Синякова, Мари Боузкова, Каролина Мухова.

Япония: Моюка Утидзима, Наоми Осака, Нао Хибино, Эри Ходзуми, Сюко Аояма.

Напомним, что в этом году, в отличие от предыдущих сезонов, матчи пройдут по олимпийском системе на выбывание. Четыре сеяные команды пропускают первый раунд.

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