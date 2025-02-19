Алонсо: Аэродинамика машины обновлена на 90-95%

Перед лондонской презентацией всех команд Формулы 1 Фернандо Алонсо пообщался с испанской прессой, хотя сегодня Aston Martin покажет только новую версию раскраски AMR25, а саму машину команда представит в воскресенье, 23 февраля.

«Мы должны быть осторожными в прогнозах, – приводит слова двукратного чемпиона мира газета Marca. – Дело в том, что в прошлом году у нас были определённые проблемы, особенно в конце сезона, а ведь после Гран При Абу-Даби прошло всего три месяца. Но мы сделали всё, что смогли, и заменили в машине очень многое.

Аэродинамика на 90-95% обновлена, внешний вид машины тоже изменился. Надеюсь, мы добьёмся тех результатов, каких хотим добиться, зная при этом, что в зимнее межсезонье все неплохо потрудились, так что задача перед нами стоит непростая. Во второй половине прошлого года мы видели, что многие команды прибавили, и я не ожидаю, что в этом году картина будет иной. Так что мы должны быть осторожными во всех наших решениях…

Но этой зимой команда работала ещё более напряжённо, чем в предыдущие годы. Хотя надо признать, что областей, в которых можно было что-то улучшить, совсем немного – из-за стабильного регламента и действующих правил. Если ещё год назад все могли прибавить как минимум на полсекунды, и это было нормально, то теперь, когда все машины примерно равны по своим возможностям, находить резервы скорости очень трудно.

Мне представляется, что предсезонные тесты в Бахрейне и первые гонки уже не столь важны в плане прогресса по сравнению с предыдущими годами. В предыдущих двух сезонах я видел, что команды в основном добивались улучшений в течение всего чемпионата. Хотя раньше, если вы хорошо начинали сезон, то это было своего рода гарантией, что вы и дальше будете показывать стабильные результаты.

Но в два минувших года мы видели радикально иную картину: в 2023-м в по ходу сезона прибавила McLaren, в прошлом году – Mercedes и Haas… Поэтому сейчас у меня более спокойный настрой перед началом сезона. И, с нашей точки зрения, год можно будет считать неплохим, если результаты будут хотя бы на уровне прошлого сезона…

Полагаю, причину прошлогодних проблем мы выявили и знаем, в какой момент команда сбилась с верного пути в процессе модернизации. Но теперь в ходе аэродинамических исследований мы применяем иные подходы к доработке шасси, которые, как мы считаем, должны давать более достоверные результаты. Именно это мы проверим в первых гонках».

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