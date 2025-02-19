Усик оценил шансы Бивола и Бетребиева в реванше за титул абсолюта

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером, 22 февраля, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом.

Главным событием вечера бокса станет противостояние в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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Известный украинский боксер Александр Усик высказался об этом поединке.

– Кого считаете фаворитом этого поединка?

– Как по мне, здесь шансы равны, 50 на 50

В прошлом году Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

sport.ua