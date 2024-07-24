В McLaren могут отдать приоритет Норрису в конце сезона

В Венгрии Ландо Норрис отыграл восемь очков у Макса Ферстаппена, и теперь его отставание от лидера чемпионата составляет семьдесят шесть очков. Руководитель McLaren Андреа Стелла рассказал, что в команде продолжат оказывать своим гонщикам равную поддержку, но если в конце сезона у Ландо появятся реальные шансы на титул, то команда отдаст ему приоритет и сделает первым номером.

Андреа Стелла: «Нам повезло, что за команду выступают такие гонщики, как Оскар Пиастри и Ландо Норрис, поэтому у нас нет необходимости решать, кто из них первый, а кто второй номер. Это многое упрощает, в том числе для меня.

Наш подход заключается в том, что гонщики честно ведут борьбу, и каждый из них добивается заслуженных результатов. Мы гарантируем подобный подход. Когда до конца сезона останется несколько гонок, и если у одного из наших гонщиков будут серьёзные шансы на титул, тогда, возможно, мы пересмотрим свой подход.

Я ожидаю, что в такой ситуации другой гонщик подойдёт ко мне и скажет: «Если вам нужна моя помощь в том, чтобы помочь напарнику в борьбе за титул, то я готов».

Источник