На симуляторе Ferrari Хэмилтон пилотирует две машины

Как в Ferrari планируют на этой неделе организовать работу с Льюисом Хэмилтоном, мы рассказывали, в частности, о том, что сегодня он приступил к знакомству с виртуальной моделью машины Скудерии на симуляторе.

Gazzetta dello Sport со ссылкой на свои источники сообщила некоторые дополнительные подробности.

На базе в Маранелло Льюис прошёл подгонку сиденья как в кокпите машины, которую ему предстоит пилотировать на заводском треке во Фьорано, так и новой Ferrari 2025 года, процесс создания которой пока продолжается.

Но основная задача состояла в том, чтобы интенсивно поработать на симуляторе, на котором он должен пилотировать две машины. Во-первых, это виртуальная версия прошлогодней SF-24 в той конфигурации, в какой она была в конце сезона.

По ходу сессии инженеры Ferrari предлагали Льюису попробовать разные версии настроек, радикально отличавшихся друг от друга – речь и о регулировках подвески, и аэродинамического обвеса, и режимах работы двигателя. Такой подход применялся намеренно, это была попытка «стереть» из памяти гонщика всё, что было связано с работой на симуляторе Mercedes.

Считается, что в Маранелло симулятор несколько более новый, чем в Брэкли, поэтому, вероятно, он воспроизводит поведение машины на трассе более достоверно, но к нему тоже нужно адаптироваться.

Во-вторых, Хэмилтону предстоит познакомиться с виртуальной моделью машины Ferrari 2025 года – она уже загружена в память симулятора, поэтому у Льюиса будет возможность получить о ней представление ещё до её презентации, запланированной на 19 февраля, и последующей первичной обкатки, которая пройдёт в тот же день во Фьорано.

Разумеется, в течение дня семикратный чемпион мира постоянно работал в режиме диалога с инженерами Скудерии – идёт процесс выработки взаимопонимания между гонщиком и командой, выяснение его предпочтений, связанных с настройками и поведением машины на трассе.

Пока планы Ferrari не изменились – предполагается, что Хэмилтон сядет за руль машины образца 2023 года уже завтра. Бригада, работающая на заводском полигоне во Фьорано, к этому готова. Чем быстрее начнётся взаимодействие Льюиса с инженерами и механиками в условиях реальной трассы, тем лучше – в том числе это касается проведения пит-стопов, отработки старта и прочих базовых процедур.

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