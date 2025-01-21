Карлос Алькарас: “Я чувствовал, что контролирую матч, но позволил Новаку отыграться – это самая большая ошибка, которую я совершил сегодня”

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свое поражение от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии



Об упущенном преимуществе

“Когда я выиграл первый сет, я старался не давать ему дышать. Пытался давить на него, чтобы увидеть, снизит ли он уровень, даст ли мне больше пространства. Было несколько моментов, когда я не воспользовался своими шансами. Маленькие моменты в матче, которые имеют значение. Я не атаковал больше. Честно говоря, я чувствовал, что контролирую матч, но позволил ему отыграться. Это самая большая ошибка, которую я совершил сегодня. Затем он довел меня до предела, и я ничего не смог сделать. Я должен был играть лучше во втором сете, чтобы довести его до предела, но я не сделал этого. После этого он начал лучше себя чувствовать и играть на высоком уровне. Когда Новак так играет, это очень тяжело. У меня были шансы, это был очень напряженный матч. Он взял решающие очки. Сложно найти способ как победить, когда он играет на таком уровне.”

О травме Джоковича

“Когда ты видишь, что кто-то страдает физически, ты не играешь на том же уровне. Кажется, что это будет легко, но в то же время ты говоришь себе, что не можешь ошибаться. Ты уже не бьешь по мячу так, как раньше. Дальше он отыграл фантастически, с великолепными ударами. Он начал играть более агрессивно и после этого его было очень трудно обыграть.”

• Новак Джокович: “Мне жаль Алькараса, я понимаю, что это некомфортно играть против кого-то, когда ты не знаешь, снимется он с матча или нет”

О словах Джоковича, что он мог сняться с матча, если бы проиграл второй сет

“Мы все видели, как Новак страдал во втором сете. Ему было трудно двигаться, я не знаю, это были больше проблемы с форхендом или бэкхендом, но у него были проблемы. Затем в третьем и четвертом сетах я не увидел, чтобы что-то было плохо. Я не говорю, что он делал это напоказ, просто мы все видели, что во втором сете ему было плохо, а дальше он чувствовал себя хорошо.

Он сказал, что мог сняться? Тот, кто думает сняться с матча, не играл бы так, как он играл в третьем и четвертом сетах. Все видели, что ему трудно двигаться, а в третьем и четвертом сетах я ничего этого не видел. Я думаю, что даже если бы он проиграл второй сет, мне пришлось бы попотеть, чтобы победить его. Я не буду вдаваться в детали, но не думаю, что он снялся бы с матча.”

О соперничестве с сербским теннисистом

“Мы всегда играем хорошие матчи, когда встречаемся друг с другом. Мы изнуряем друг друга до предела. У нас были замечательные розыгрыши. Мне повезло иметь такой опыт. Мне 21 год. Я многому учусь из этих матчей, как со всем справляться. Я многого достиг в теннисе, но встреча с одним из лучших игроков в истории помогает мне стать лучшим теннисистом в будущем. Я покидаю Австралию с высоко поднятой головой.”

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