Connect with us
Футбол

Окружение нападающего Манчестер Юнайтед общались с директором испанского гранда

Это хороший вариант

Окружение нападающего Манчестер Юнайтед общались с директором испанского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Окружение нападающего "Манчестер Юнайтед" общались с директором испанского гранда.

    Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что окружение Маркуса Рашфорда встречалось в Лиссабоне с директором "Барселоны" Деко. Каталонский клуб заинтересован в подписании футболиста, и сам игрок хочет играть за "сине-гранатовых".

    Всё зависит от трансферов футболистов испанского клуба Эрика Гарсии и Ансу Фати.

    "Боруссия Дортмунд" также следит за ситуацией.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • В этом сезоне Маркус Рашфорд участвовал в 24-х матчах "Манчестер Юнайтед", в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Также английский футболист не играл в семи последних матчах Английской Премьер-Лиги.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis