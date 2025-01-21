Александр УСИК: «Мне было слишком больно? Я плохой боксер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик рассказал о том, как прошла его первая тренировка:

«На первой тренировке я получил тяжелый удар по лицу и из носа потекла кровь. Я смыл кровь, посмотрел – вроде, ничего не сломал. После тренировки спросил тренера, когда следующее занятие. Он ответил: «Послезавтра, но ты не придешь».

Я ничего не ответил, но дома много думал. Почему он так сказал? Тренер думает, что мне было слишком больно? Я плохой боксер? Вероятно, тренер сказал это специально, чтобы я больше верил в себя», – поделился воспоминаниями Усик.

На профессиональном ринге Усик провел 23 поединка – ни одного раза не проиграл и 14 боев закончил досрочно. Ранее сообщалось, что Александр признался, что не любил бокс в детстве.

sport.ua