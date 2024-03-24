Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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24 марта, воскресенье
19.30 мск. «Вашингтон» — «Виннипег»
21.00. «Колорадо» — «Питтсбург»
25 марта, понедельник
00.00. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»
01.00. «Каролина» — «Торонто»
01.00. «Оттава» — «Эдмонтон»
01.00. «Филадельфия» — «Флорида»
03.00. «Аризона» — «Даллас»
03.30. «Анахайм» — «Тампа-Бэй»
04.00. «Калгари» — «Баффало»
04.00. «Сиэтл» — «Монреаль»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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