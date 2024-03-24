Следить
Футбол

НХЛ: «Вашингтон» — «Виннипег», «Анахайм» — «Тампа-Бэй». Расписание матчей 24 и 25 марта

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

24 марта, воскресенье

19.30 мск. «Вашингтон» — «Виннипег»

21.00. «Колорадо» — «Питтсбург»

25 марта, понедельник

00.00. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»

01.00. «Каролина» — «Торонто»

01.00. «Оттава» — «Эдмонтон»

01.00. «Филадельфия» — «Флорида»

03.00. «Аризона» — «Даллас»

03.30. «Анахайм» — «Тампа-Бэй»

04.00. «Калгари» — «Баффало»

04.00. «Сиэтл» — «Монреаль»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Источник

Категории
Комментарии
Больше в Футбол
aquapolis