Умаг. Серундоло и Музетти одержали непростые победы в четвертьфиналах

На турнире ATP 250 в Хорватии определились участники полуфинальной стадии

Умаг, Хорватия • 22-27 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Алексей Попырин (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Андрей Рублёв (-, 1) – Фабиан Марожан (Венгрия) 5:7, 6:3, 6:2

Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) – Лоренцо Сонего (Италия) 6:4, 2:6, 7:6(2)

Якуб Меншик (Чехия) – Цзэн Цжуньсинь (Китайский Тайбэй, LL) 6:0, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, 2) – Душан Лайович (Сербия) 5:7, 6:3, 6:0

Франсиско Серундоло десятый раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP. В этом сезоне аргентинец играл на данной стадии турнира в Рио-де-Жанейро. За свой пятый финал Серундоло будет бороться с Андреем Рублёвым (1-1).

Якуб Меншик во второй раз сыграет в полуфинале на уровне Тура: в феврале этого года он дошёл до финала в Дохе. Дальше чех впервые встретится с Лоренцо Музетти, который на четвёртом подряд турнире вышел в полуфинал.

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