Гран При Бельгии: Элементы силовых установок

По ходу сезона команды без штрафных санкций могут использовать по четыре двигателя внутреннего сгорания, турбины, MGU-H и MGU-K, по два накопителя энергии и блока управляющей электроники.
Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих – потерей пяти мест. Если размер штрафа – более 15 позиций, гонщик стартует с последнего ряда. Если несколько гонщиков получают такие штрафы, стартовая позиция зависит от результата квалификации.
Ограничена и замена выхлопных систем (EX) – их можно использовать только восемь за сезон, последующие замены наказываются аналогичным штрафом.
В пятницу в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Спа, но уже сегодня произойдут очередные замены.
Элементы силовых установок перед Гран При Бельгии
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|ICE
|TC
|MGUH
|MGUK
|ES
|CE
|EX
|01. М.Ферстаппен
|Red Bull
|RBPT
|4
|4
|4
|4
|2
|2
|6
|11. С.Перес
|Red Bull
|RBPT
|5
|4
|4
|4
|3
|3
|6
|63. Д.Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|1
|1
|2
|44. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|1
|1
|3
|16. Ш.Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|3
|3
|4
|3
|2
|2
|4
|55. К.Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
|81. О.Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|04. Л.Норрис
|McLaren
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|18. Л.Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|14. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|1
|1
|3
|31. Э.Окон
|Alpine
|Renault
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|5
|10. П.Гасли
|Alpine
|Renault
|5
|5
|5
|5
|3
|4
|6
|23. А.Элбон
|Williams
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|02. Л. Сарджент
|Williams
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3. Д.Риккардо
|RB
|RBPT
|4
|4
|4
|4
|2
|2
|5
|22. Ю.Цунода
|RB
|RBPT
|4
|4
|4
|4
|2
|2
|5
|77. В.Боттас
|Sauber
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|24. Г.Чжоу
|Sauber
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|20. К Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
|27. Н.Хюлкенберг
|Haas
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4