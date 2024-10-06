Connect with us
Бокс

ФОТО. Жанибек Алимханулы уверенно победил Андрея Михайловича

ФОТО. Жанибек Алимханулы уверенно победил Андрея Михайловича

Чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) из Казахстана Жанибек Алимханулы защитил пояс IBF в бою против россиянина Андрея Михайловича, который выступает под флагом Новой Зеландии. Бой состоялся в австралийском Сиднее.

Алимханулы начал бой первым номером, занял центр ринга и теснил оппонента к канатам. Михайлович пытался навязать удобный для себя бокс на ближней дистанции, но получалось плохо. Ближе к экватору боя чемпион начал больше пропускать, но его собственные атаки все равно были намного опаснее. Во второй половине боя россиянин ощутимо устал, перешел в режим выживания и напрочь забыл про ответные удары. В девятом раунде Михайлович пропустил два левых боковых и упал на канаты. Рефери сразу бой остановил – ТКО 9.

Жанибек Алимханулы выиграл шестнадцатый бой в карьере, при этом не имея ни одного поражения.

Первого октября после длительной паузы третью победу одержал Владислав Сиренко.

ФОТО. Жанибек Алимханулы уверенно победил Андрея Михайловича

ФОТО. Жанибек Алимханулы уверенно победил Андрея Михайловича

ФОТО. Жанибек Алимханулы уверенно победил Андрея Михайловича

ФОТО. Жанибек Алимханулы уверенно победил Андрея Михайловича

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis