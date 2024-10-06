ФОТО. Жанибек Алимханулы уверенно победил Андрея Михайловича

Чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) из Казахстана Жанибек Алимханулы защитил пояс IBF в бою против россиянина Андрея Михайловича, который выступает под флагом Новой Зеландии. Бой состоялся в австралийском Сиднее.

Алимханулы начал бой первым номером, занял центр ринга и теснил оппонента к канатам. Михайлович пытался навязать удобный для себя бокс на ближней дистанции, но получалось плохо. Ближе к экватору боя чемпион начал больше пропускать, но его собственные атаки все равно были намного опаснее. Во второй половине боя россиянин ощутимо устал, перешел в режим выживания и напрочь забыл про ответные удары. В девятом раунде Михайлович пропустил два левых боковых и упал на канаты. Рефери сразу бой остановил – ТКО 9.

Жанибек Алимханулы выиграл шестнадцатый бой в карьере, при этом не имея ни одного поражения.

Первого октября после длительной паузы третью победу одержал Владислав Сиренко.

sport.ua