Барселона. Алькарас продолжил победную серию на грунте, Циципас, Рууд, Фис и де Минор выиграли свои стартовые матчи

Итоги второго игрового дня на турнире АТР 500 в Барселоне



Барселона, Испания • 14-20 апреля • грунт • €3,050,800

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Этан Куинн (США, Q) 6:2, 7:6(6)

Ласло Дьере (Сербия, Q) – Артур Риндеркнех (Франция, LL) 6:7(2), 6:1, 6:2

Алекс де Минор (Австралия, 5) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 6:4, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Райли Опелка (США, PR) 6:2, 6:2

Артур Фис (Франция, 7) – Пабло Карреньо Буста (Испания, WC) 7:6(6), 6:3

Жауме Мунар (Испания) – Фрэнсис Тиафо (США, 9) 2:6, 7:5, 6:1

Карен Хачанов (-) – Кэмерон Норри (Великобритания, Q) 6:7(3), 6:4, 6:3

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) 6:4, 6:1

Себастиан Баэс (Аргентина) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) 6:1, 7:5

Каспер Рууд (Норвегия, 2) – Даниэль Галан (Чили, Q) 6:4, 6:3

• Карлос Алькарас продолжил свою победную серию на грунте. Испанец сыграл в Барселоне всего через день после победы над Лоренцо Музетти в финале “Мастерса” в Монте-Карло. Во втором круге Алькарас сыграет против Ласло Дьере, которого победил в 2023 году на грунтовом турнире в Буэнос-Айресе.

• Действующий чемпион соревнований Каспер Рууд провел пятый поединок против Даниэля Галана и пятый раз его победил (теннисисты сыграли друг с другом впервые с 2021 года). Норвежец сделал по одному брейку в каждом сете и не позволил сопернику добраться до брейк-поинтов. Во втором круге Рууд сыграет против “квалифаера” Хамада Меджедовича из Сербии.

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