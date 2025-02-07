Линц. Элина Свитолина против Анны Блинковой во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня сыграет за выход в четвертьфинал турнира WTA 500 в Линце. Поединок против “нейтральной” Анны Блинковой пройдет вторым запуском на центральном корте турнира и начнется не ранее 17:00 по киевскому времени



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 30.01.2025): 484/258

Призовые за карьеру: $24,974,612



Дата рождения: 10/09/1998 (26 лет)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2022 – Cluj-Napoca)

Высший рейтинг WTA: 34 (07/08/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 30.01.2025): 301/227

Призовые за карьеру: $4,022,101

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H2H: 2-0

2023 | Roland Garros (GS) | Грунт | R3 | Свитолина – 2:6, 6:2, 7:5

2023 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | Финал | Свитолина – 6:2, 6:3

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: BYE

Анна Блинкова

R1: [Q] Синья Краус (Австрия, №220) 7:6(3), 6:2

История на турнире

Элина Свитолина – 1/1 | Свитолина второй раз приехала на турнир в Линц. Впервые она сыграла на этих соревнованиях в 2013 году и дошла до второго круга (тогда турнир проводился в октябре).

Анна Блинкова – 2/5 | Блинкова шестой раз играет на соревнованиях в Линце. Она впервые прошла во второй круг на этом турнире.

Выступления на харде (на 30/01/2025):

Элина Свитолина – 320/154 (4/1 в этом году)

Анна Блинкова – 204/144 (4/3 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking не дает котировок на финальный поединок, поскольку одна из участниц поединка (Анна Блинкова) представляет страну-агрессора.

Однако на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи и сделать ставку на матч Даяны Ястремской, которая также сыграет сегодня.

Выступления в сезоне 2025

Элина Свитолина – 4/1

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

Анна Блинкова – 3/3

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 500 – 1/1 | Брисбен – R2

WTA 250 – 1/1 | Хобарт – R2

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – П, В, В, В, В

Анна Блинкова – В, П, В, П, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 46/24 | Свитолина не проигрывала теннисисткам из росии с января 2022 года, выиграв девять последних таких поединков. В этом году она победила Веронику Кудерметову на Открытом чемпионате Австралии.

Анна Блинкова – 12/7 | Блинкова выиграла три последних матча против украинок. В прошлом году она обыграла Даяну Ястремскую в Сан-Диего и Лесю Цуренко в Мериде.

Элина Свитолина проведет 593-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 381 победа (64%).

Анна Блинкова проведет свой 201-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 81 победа (41%).

Элина Свитолина сыграет на турнире на харде в зале впервые с октября 2020 года, когда проиграла в своем стартовом матче на соревнованиях WTA 250 в Остраве. Свою последнюю победу на закрытом харде украинка одержала в октябре 2019 года, в полуфинале Итогового чемпионата WTA против Белинды Бенчич.

Анна Блинкова играет на закрытом харде впервые с февраля прошлого года, когда дошла до второго круга на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

Победительница этого матча получит 24 950 евро призовых и 108 рейтинговых очков. Проигравшая – 13 651 евро призовых и 60 рейтинговых очков.



btu.org.ua