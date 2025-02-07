Промоутер Усика оценил шансы Джошуа в возможном бою с Фьюри

Sky Sports. Энтоны Джошуа и Тайсон Фьюри

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о возможном бое между звездами бокса из Британии – Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Сейчас я вижу шансы 50 на 50. Меня убедил последний разговор с Джошуа, в нем до сих пор пылает огонь. Я думал, что с ним покончено после последнего поражения, но нет», – отметил Красюк.

Бой между Джошуа и Фьюри может стать самым кассовым в истории супертяжелого веса. Сейчас Тайсон объявил о завершении карьеры, но многие эксперты считают, что он вернется ради боя с Энтони.

Ранее спортивный эксперт и обозреватель бокса Гарет Дэвис прокомментировал текущее положение дел в супертяжелом весе, а также оценил перспективы боксеров.

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