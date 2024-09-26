Серхио Перес уверяет, что не планирует завершать карьеру

Мы уже рассказывали о последних слухах, согласно которым в дни Гран При Мехико Серхио Перес объявит о завершении карьеры в конце сезона. Однако в интервью испанскому телеканалу DAZN, которое он дал в Сингапуре, гонщик Red Bull Racing заявил, что планирует доработать нынешний контракт, который рассчитан до конца 2026 года.

Серхио Перес: «Последние шесть месяцев я думал об уходе, но мне потребовалось три секунды, чтобы принять решение. В конце концов, уйти – самый простой путь. В каком-то смысле это означало бы, что я сдался. Но я так никогда не сделаю, поскольку не прощу себя.

Я хочу завершить карьеру тогда, когда захочу, а не тогда, когда мне кто-то об этом скажет. Моя задача заключается в том, чтобы самостоятельно определять своё будущее.

Сейчас я очень мотивирован и хочу продолжать выступать в Формуле 1, поскольку мне это нравится. У меня есть ещё два сезона по контракту, но два года в Формуле 1 – это большой срок. Я знаю, что конец карьеры всё ближе. Я не вижу себя выступающим много лет, как, например, Фернандо Алонсо, которым я очень восхищаюсь за всё, что он делает в своём возрасте. У меня маленькие дети, и я хочу проводить с ними гораздо больше времени.

Учитывая, что календарь Формулы 1 включает 24 Гран При, график очень напряжённый, но я продолжу выступать ещё как минимум два года. Однако я не вижу, что проведу в Формуле 1 больше этого срока».

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