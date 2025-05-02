Арина Соболенко: “Победа над Свитолиной придаёт тебе уверенности и означает, что ты в хорошей форме”

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала свою победу над украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале соревнований WTA 1000 в Мадриде



«Тяжело победить Свитолину, это была очень тяжелая битва. Но я очень счастлива, что дошла до финала. Элина заставляет бороться за каждое очко. Чтобы победить её, нужно играть в свой лучший теннис. Победа над ней придаёт тебе уверенности и означает, что ты в хорошей форме», – сказала после матча Арина Соболенко.

Соболенко четвертый раз дошла до финала в Мадриде и за свой третий титул на этом турнира сыграет против американки Коко Гауфф.

>>> Обзор полуфинала Элина Свитолина – Арина Соболенко в Мадриде (ВИДЕО)



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