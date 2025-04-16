УЕФА объяснила, почему судья не назначил пенальти в ворота Арсенала в матче против «Реала» в первом тайме.

Сукдьи почти 5 минут смотрели видеоповтор момента, когда Мбаппе упал в штрафной. Сначала видеоассистенты просматривали момент в комнате VAR. После главного арбитра матча Летексьера подозвали к монитору.

Француз объявил решение – пенальти не будет. На экране «Сантьяго Бернабеу» появилось объяснение.

Пенальти не назначен – фол не обнаружен. Игрок «Арсенала» под №41 (Деклан Райс) не фолил на противнике», – гласила надпись на экране.

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Напомним, что «Арсенал» обыграл «Реал» со счётом 2:1 и по итогу двух матчей прошёл в полуфинал.

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