Энтони ДЖОШУА: «Будут ли любить меня после этого?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа обнародовал видео своих тренировок и написал загадочный текст в Инстаграме.

«Я люблю эту игру. Я люблю суету. Я чувствую себя одним из тех игроков в мяч, понимаешь? Как Берд, Мэджик, Джеймс, Джордан, Коби или что-то такое. Вы знаете, у меня есть деньги, я мог бы уйти из лиги… Но если я уйду… Фаны все еще будут любить меня? Я получаю любовь здесь, на улицах», – написал Джошуа.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua