Едем побеждать Украину, — форвард сборной Исландии Гудмундссон

Форвард сборной Исландии Йоханн Берг Гудмундссон заявил, что его команда готова переиграть Украину в финальной игре плей-офф отбора на ЧЕ-2024.

Футболист похвалил игроков сборной Украины, но своих партнеров он назвал отличными игроками.

«Хотелось бы решить вопрос с выходом на Евро в основное время, но мы готовы ко всему. В команде высокая уверенность в своих силах.

Верим, что можем победить Украину и едем за этим в Польшу. И мы намерены сделать это, очень хотим поехать на большой турнир», — цитирует Гудмундссона fotbolti.net.

Напомним, игра Украина – Исландия состоится в Польше 26 марта.