Льюис Хэмилтон заявил, что показал худший старт сезона в своей карьере

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не смог финишировать во время гонки на Гран-при Австралии.

Таким образом, после трех стартовых гонок у него всего 8 баллов.

Автогонщик заявил, что для него это худший старт за всю карьеру.

«Хуже, чем в 2022 и 2023 году? Определенно. Даже хуже, чем в 2009 году», — цитирует гонщика Sky Sports.

По его словам, такие результаты негативно сказываются на моральном настрое всех в команде.

«Это сложно. И меня по-прежнему вдохновляет пример людей, с которыми я работаю, которые продолжают прилагать усилия для исправления ситуации и не опускают руки. Вот это и есть самое важное», – сказал Хэмилтон.