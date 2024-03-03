Не повірите, наскільки Танасіс Адетокумбо критично впливає на результати «Мілвокі»

У НБА-спільноті прийнято вважати, що брат Янніса Адетокумбо знаходиться в «Мілвокі» лише через спорідненість з дворазовим MVP. Проте фанати у мережі знайшли дуже красномовну закономірність між присутністю Танасіса на майданчику та результатами.

Старший брат Янніса лише тричі в поточному сезоні грав більше 10 хвилин у матчах НБА. О диво! «Мілвокі» виграли в усіх цих зустрічах.

Проти «Шарлотт»: 12 хвилин, одне підбирання та одна передача – перемога 123:85

Проти «Шарлотт»: 11 хвилин, чотири очки, одне підбирання, одна передача, один блок-шот – перемога 120:84

Проти «Торонто»: 15 хвилин, два очки, два підбирання – перемога 128:102

Так, давайте забудемо аргумент про сміттєвий час і просто порадіємо за Танасіса.

Наразі «Мілвокі» йде третім на Сході, а Адетокумбо-старший взяв участь у 26 матчах, в яких мав в середньому 4,7 хвилини.

Фото: Stacy Revere/Getty Images

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