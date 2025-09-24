Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хасим Рахман

Бывший чемпион мира Хасим Рахман высказался об абсолютном чемпионе мира Александре Усике.

«Усик не может вернуться в прошлое и победить Али или молодого Тайсона. Все, что он может сделать, это позаботиться о препятствиях, которые стоят перед ним, и он сделал это на всех уровнях. На Олимпийских играх Усик был номер один. И не так часто случается, что золотые медалисты в тяжелом и супертяжелом весе дерутся между собой в профессиональном боксе, а если это случается, то победу обычно одерживает боксер-супертяжеловес.

Усик был золотым медалистом в тяжелом весе, перешел в хэвивейт в профессионалах после того, как очистил дивизион ниже и вышел и победил [Энтони Джошуа], золотого медалиста в супертяжелом весе. То, что сделал Усик, никогда раньше не делалось. Я не думаю, что люди отдают ему должное уважение», – сказал Рахман.

