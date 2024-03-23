<img title="Жира определился со своим будущим в Милане" src="/wp-content/uploads/2024/03/242fd11e24667c83197b3811c1764906.jpg" alt="Жира определился со своим будущим в Милане >

Фото — Getty Images

По завершению сезона нападающий Милана Оливье Жиру может продолжить карьеру в МЛС (профессиональная футбольная лига США и Канады).

Об этом сообщает L’ Equipe.

Действующий контракт француза с «росонерри» завершается уже летом. 37-летний нападающий хочет продолжить карьеру в Лос-Анджелесе, за который выступает его экспортер по национальной сборной Уго Льорис. Источники отмечает, что Жиру близок к подписанию соглашения с американским клубом.

В нынешнем сезоне нападающий провел 36 матчей за Милан, забил 14 голов и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что решение относительно своего будущего 37-летний форвард планирует принять ближе к концу сезона. ; в апреле или мае.

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