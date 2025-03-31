Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

22 марта 2025 года боксерский мир всколыхнула трагическая весть – на 76-м году жизни перестало биться сердце у легендарного супертяжеловеса Джорджа Формана.

На смерть «Великого Джорджа» отреагировал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх – инициатор последних крупных боев в мире бокса.

«Это трагическая новость для меня и всего мира бокса. Ушел из жизни последний столп незабываемой эпохи бокса. Пусть его душа покоится с миром, Великий Джордж Форман!» – сказал Турки Аль-Шейх.

sport.ua