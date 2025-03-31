Виктор Мартен вошёл в молодёжную программу Williams

Чемпион Формулы 3 и бывший член академии Alpine Виктор Мартен присоединился к программе молодых пилотов Williams.

В этом году 23-летний француз выступает в Формуле 2 в составе команды ART. В этот уик-энд он вместе с Люком Браунингом примет участие в организованных Williams тестах машины прошлых лет TPC в Монце.

Виктор Мартен: «Я очень рад присоединиться к Академии Williams. Я начинаю новую главу, но цель остается прежней – добиться максимума во всём и попасть в Формулу 1.

Williams – легендарная команда с невероятной историей, это лучшее место, чтобы помочь мне в достижении моей цели.

В этом году я сосредоточусь на победе в Формуле 2 с ART Grand Prix. С нетерпением жду возможности поработать со всеми в Williams, когда мы вместе начнём это новое путешествие».

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