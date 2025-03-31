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Теннис

Кампинас. Орлов в трех сетах проиграл в финале квалификации и не смог пройти в основную сетку “челленджера”

Украинский теннисист Владислав Орлов потерпел поражение в финале отборочного турнира на “челленджере” в Бразилии

Кампинас, Бразилия • 31 марта-6 апреля • грунт • $100,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В матче за выход в основную сетку Владислав Орлов (№580 АТР) уступил Коннеру Уэртасу дель Пино (№696 АТР) – 6:3, 2:6, 5:7. За 2 часа 41 минуту, которые продолжался поединок, украинец два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки (у соперника – семь эйсов и четыре двойные), сделал три брейка и проиграл пять геймов на своей подаче.

Напомним, что вчера Владислав Орлов провел на корте четыре часа и отыграл семь матчболов в поединке против старшего брата своего сегодняшнего соперника.

Владислав сыграет на турнире в Кампинасе в парном разряде, где он заявлен вместе с бразильцем Пауло Андре Сараива дос Сантосом.
 

btu.org.ua

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